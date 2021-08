Ce samedi, la famille royale de Suède au grand complet a assisté en la chapelle du château de Drottningholm, résidence du roi Carl Gustaf et de la reine Silvia, surnommé le "Versailles suédois" au baptême du prince Julian.

Le prince Julian, Herbert, Folke, duc de Halland est né le 26 mars dernier. Il est le troisième enfant et troisième fils du prince Carl Philip et de la princesse Sofia après Alexander (2016) et Gabriel (2017).

Depuis leur mariage en juin 2015, le prince et la princesse filent le parfait amour. Sofia de Suède s’est parfaitement fondue dans le moule royal alors que les choses étaient initialement loin d’être gagnées pour la jeune femme issue de la classe moyenne et devenue célèbre dans son pays pour avoir participé à une série de télé réalité assez dévêtue.

Installés dans une villa de l’île de Djurgarden à Stockholm, le prince Carl Philip et la princesse Sofia sont présents lorsque besoin pour appuyer les souverains et la princesse héritière Victoria.

Au plus fort de la pandémie, la princesse Sofia avait suivi la formation accélérée dispensée au personnel de la compagnie aérienne SAS cloué au sol, pour venir en soutien pour différentes tâches logistiques dans les hôpitaux saturés par l’accueil des malades du coronavirus.

En 2019, le souverain a pris la décision à l’instar d’autres monarchies de restreindre le nombre de membres actifs de la famille royale. Outre le couple royal, elle se compose désormais uniquement de la princesse héritière Victoria et de son époux le prince Daniel, de leurs enfants la princesse Estelle et le prince Daniel et pour le moment du prince Carl Philip et de la princesse Sofia ainsi que de la princesse Madeleine qui vit en Floride.

Parmi les huit petits-enfants du roi, seuls les enfants de la princesse héritière conservent le titre de prince (sse) de Suède, les six autres Leonore, Nicolas, Adrienne, Alexander, Gabriel et Julian sont prince (mais pas de Suède) ainsi que duc (de l’un des nombreux duchés du pays). Ils sont aussi toujours dans l’ordre de succession au trône.

Le prince Julian est à ce jour septième dans l’ordre de succession.

Carl Philip et Sofia de Suède ont choisi cinq parrains et marraines pour leur fils. Contrairement à ses frères, Julian n’a que des amis de ses parents mais aucun membre du Gotha. Johan Andersson est à la tête du holding familial Mellby, c’est l’une des plus grosses fortunes du pays ; Styna Nylander est l’épouse de Johan Andersson, elle dessine des escarpins de luxe Stinaaj souvent portés par la princesse Sofia ; Jacob Högfeldt est un ami d’école du prince Carl Philip, propriétaire du manoir de Äleby à Stallarholmen, il y reçoit souvent la famille royale pour des chasses, il est en outre président du conseil municipal de Strängnäs ; Patrick Sommerlath est le cousin du prince Carl Philip ; Frida Vesterberg est un ancien mannequin et responsable des programmes de l’association caritative de la princesse Sofia Project playground développés en Afrique du Sud.

La princesse Sofia portait une tenue très remarquée brodée de fleurs. Il s’agit du modèle Santa Barbara de la marque italienne Etro. Le bébé avait quant à lui revêtu le costume de baptême de la famille royale datant de 1906.