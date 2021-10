Le prix Nobel de la Paix est décerné à Maria Ressa et Dmitry Muratov, a annoncé ce vendredi le comité Nobel norvégien. Les deux journalistes, philippine et russe, ont été récompensé pour leur leurs efforts en faveur de la sauvegarde de la liberté d'expression, une condition préalable à la démocratie et à une paix durable", a déclaré la présidente du Comité, Berit Reiss-Andersen.