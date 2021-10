L'annonce officielle du lauréat est prévue à 15H00 dans l'hémicycle du Parlement à Strasbourg. Cette candidature était soutenue par le PPE (droite), principal groupe politique du Parlement européen, et le groupe centriste Renew, troisième force politique, tandis que les groupes S&D (gauche) et écologistes avaient proposé d'honorer les femmes afghanes se battant pour l'égalité et leur liberté face au régime des talibans.