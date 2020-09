Mercredi s’ouvre à Paris le procès des attentats de janvier 2015 qui inaugureront une suite d’attaques terroristes qui frapperont surtout la France et la Belgique.

Tout débute le mercredi 7 janvier 2015. Les frères Kouachi se rendent dans les locaux du journal Charlie Hebdo. Ils tuent un agent d’entretien qui se trouve dans la loge du gardien. La dessinatrice Corinne Rey est contrainte, sous la menace d’armes, de leur ouvrir les locaux en composant le code d’accès. La caméra de surveillance dans le bureau d’accueil permet de voir l’entrée des frères Kouachi, leurs premiers tirs sur Simon Fieschi et leur départ des locaux de Charlie Hebdo. Les images montrent leur calme et leur détermination.

Les faits se déroulent en moins de deux minutes. Trente-quatre balles de kalachnikov sont tirées. Il y a dix morts, dont les dessinateurs Charb, Wolinski, Cabu et Tignous et quatre blessés graves.

Les Kouachi regagnent leur Citroën C3. Ils échangent des tirs avec des policiers qui les pourchassent, tuent un gardien de la paix au sol. Leur piste se perd jusqu’au lendemain où la vidéosurveillance les montre dans une station-service, armés d’un lance-roquettes et d’armes de guerre.

L’étau se resserre. Ils gagnent une imprimerie de Dammartin-en-Goële.

À 16 h 50, ils font une sortie en tirant. Le GIGN riposte et les tue.

Les services de police étaient alors présents depuis quelques heures porte de Vincennes où Amedy Coulibaly, une connaissance des frères Kouachi, avait fait irruption dans une épicerie juive, l’Hyper Cacher. Il a une GoPro fixée au torse, un fusil d’assaut dans les mains et un deuxième dans un sac.

Il tue un employé. Trois clients, dont un qui tente de le désarmer, sont abattus. Coulibaly retient 18 personnes. À 17 h 10, la BRI donne l’assaut et le neutralise. L’enquête montre qu’il a tué la veille une policière à Montrouge.

Quatorze personnes sont jugées à partir de mercredi pour ces faits commis au nom d’Al-Qaïda, qu’avait brièvement rejoint un des frères Kouachi et au nom de l’État islamique, qu’a gagné peu avant les attentats Hayat Boumedienne, la femme d’Amedy Coulibaly.

Vue comme une inspiratrice de son mari, elle serait toujours en Syrie. Elle sera une des trois grandes absentes du procès, à l’instar de Mohamed Belhoucine, qui fut le référent religieux et un logisticien de Coulibaly.

La figure marquante présente à ce procès que le procureur antiterroriste ne veut pas voir comme un procès "de petites mains" est Ali Riza Polat. Il a participé à la recherche, la fourniture, et le transport des armes "alors qu’il connaissait et partageait l’adhésion des auteurs principaux à l’idéologie du jihad armé et à l’organisation terroriste État islamique."