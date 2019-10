Le procès aux assises des attentats de janvier 2015, les premiers de la vague d'attaques djihadistes ayant frappé la France, est prévu du 4 mai au 10 juillet 2020 à Paris, a appris l'AFP mercredi auprès d'avocats et d'une source judiciaire.

Quatorze suspects doivent comparaître devant une cour d'assises spéciale qui siègera, pour des raisons logistiques, au tribunal de Paris porte de Clichy et non, comme à l'accoutumée, sur l'île de la Cité. Ils sont soupçonnés à des degrés divers de soutien logistique aux frères Kouachi et Amédy Coulibaly, auteurs des attaques qui ont visé la rédaction de Charlie Hebdo, une policière municipale à Montrouge et le supermarché parisien Hyper Cacher, faisant 17 morts.