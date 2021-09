Et c’est vrai qu’il sera sans commune mesure par rapport à tout ce que la France a connu, ne fût-ce que par la durée du procès - du 8 septembre 2021 à fin mai 2022 - ou encore par les aménagements qui ont dû être réalisés.

Le procès a nécessité la construction d’une salle d’audience de 750 mètres carrés, pouvant accueillir 550 personnes. Quinze autres salles plus petites, avec retransmission télévisée, ont été aménagées pour permettre à près de 1 500 autres personnes de suivre des débats. L’ensemble des travaux a coûté 7,5 millions. La construction a vocation à être temporaire mais servira pour d’autres procès.

C’est dans ce décor que les enquêteurs viendront raconter l’identification et la traque des terroristes venus à Paris au départ de la Syrie, via la route des réfugiés et la Belgique. Leur parcours a été reconstitué avec précision.

Un Abaaoud insaisissable