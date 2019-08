De Napoléon Bonaparte en Belgique, on retient toujours la bataille de Waterloo et les trois jours qui précédèrent (entrée sur le sol belge par Beaumont, puis victoires à Ligny, aux Quatre Bras et à Wavre). De nos jours, les touristes revivent ce passage de l’Empereur en juin 1815 grâce à la route Napoléon, un parcours de 94 bornes jalonné de 150 monuments, stèles et musées.