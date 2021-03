"Mauvais à tous les niveaux" Le dessin du journal satirique a rapidement suscité l'indignation outre-Manche ainsi que sur les réseaux sociaux. " Le racisme français a son apogée", commente le collectif Black and Asian Lawyers For Justice sur Twitter , tout en qualifiant la couverture d'"outrageuse" et de "dégoûtante".

" C’est mauvais à tous les niveaux", juge pour sa part le Dr Halima Begum, à la tête d’une cellule de réflexion antiraciste britannique. " La reine représentée en tant que meurtrière de George Floyd, écrasant le cou de Meghan ? Meghan disant qu’elle est incapable de respirer ? Cela ne fait rire personne et ne remet pas en cause le racisme", déplore-t-elle encore. "Cela minimise le problème et c'est offensant", conclut-elle dans son post sur Twitter. juge pour sa part le Dr Halima Begum, à la tête d’une cellule de réflexion antiraciste britannique. "", déplore-t-elle encore.conclut-elle dans son post sur Twitter.



Décidément, l'interview choc d'Harry et Meghan n'a pas fini d'alimenter les débats. Si les médias britanniques ont abondamment commenté l'entretien exclusif accordé par le couple royal à Oprah Winfrey - parfois de manière très virulente, les réactions des journaux francophones n'ont pas non plus manqué à l'appel.Dans son édition du 10 mars dernier, l'hebdomadaire français Charlie Hebdo a accordé sa "Une" à l'interview du prince Harry et de son épouse. Sur un fond rose, on peut apercevoir la reine Elizabeth, les yeux injectés de sang, en train d'étouffer Meghan Markle à l'aide de son genou posé sur le dos de l'ex-actrice. A la question "Pourquoi Meghan a quitté Buckingham", Meghan répond alors "Parce que je ne pouvais plus respirer". Une mise en scène qui évoque de manière évidente l'histoire dramatique de George Floyd, cet Afro-Américain mort-étouffé par un policier à Minneapolis en mai dernier.