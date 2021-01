Au vu de l'accélération des contaminations en France due aux nouveaux variants, "le reconfinement n'est plus qu'une question de jours", titre le journal français. Pour avancer cela, nos confrères s'appuient sur plusieurs soures haut placées au sein de l'exécutif : "La décision est sur le point d'être prise, seuls le calendrier et les modalités restent en débat".

Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a par ailleurs indiqué dimanche que le verdict sur les effets du couvre-feu tombera la semaine prochaine. "Si on voit que le virus se remet à progresser fortement, on ferme. On le fera si on n'a pas le choix", a-t-il précisé, rapporte l'AFP.

La date de mercredi, jour du prochain conseil de défense, est évoqué comme probable moment pour l'annonce officielle par Emmanuel Macron.