Un cliché du repas proposé à Donald Trump pendant son vol a été dévoilé sur la toile, par une correspondante du Time. La photographie du plat laisse entrevoir un poivron farci creusé à la façon des citrouilles d'Halloween, accompagné de tomates cerises et d'une salade verte.

Une présentation en l'honneur de la plus terrifiante des festivités outre-Atlantique, introduite aux États-Unis à partir de la fin du 19e siècle, après l'arrivée massive d'émigrants irlandais et écossais. À partir des années 1920, elle devient une véritable fête populaire et se célèbre principalement en Irlande, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.