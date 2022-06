Quelque 1.100 postes sont aujourd'hui vacants dans le secteur. La NS recherche des conducteurs de train et des chefs de train, mais également du personnel informatique, des mécaniciens, du personnel de sécurité et de service et des employés pour les boutiques dans les gares. La secrétaire d'État néerlandaise à l'infrastructure, Vivianne Heijnen, a déjà fait savoir à la Chambre des représentants que les pénuries pourraient persister pendant une période assez longue, même après l'été.

Ce samedi, les lignes Intercity Rotterdam-Utrecht, Alkmaar-Maastricht et Schiphol-Nimègue étaient touchées, ainsi que des trains locaux.