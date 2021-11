Le retour d'humains sur la Lune dans le cadre du programme américain Artémis a été retardé de 2024 à 2025 "au plus tôt", a annoncé mardi le patron de la Nasa, Bill Nelson.

La Nasa attendait la résolution d'un litige judiciaire entre SpaceX et Blue Origin concernant le développement d'un alunisseur pour annoncer un nouveau calendrier. "Nous avons perdu près de sept mois en contentieux, et cela a probablement repoussé le premier atterrissage d'humains à 2025 au plus tôt", a déclaré Bill Nelson lors d'une conférence de presse.