Le Royaume-Uni plongé en plein chaos à la veille des fêtes: "C'est un désastre" MondeVidéo Li.B.

L’approche des fêtes de Noël et du Nouvel An, la fin des négociations sur le Brexit et un développement spécifiquement britannique de la pandémie de coronavirus : il n’en fallait pas plus pour plonger le Royaume-Uni dans le chaos. Et voir le Covid-19 compliquer encore un peu plus l’obtention d’un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Avec, au centre de cet imbroglio, Paris.