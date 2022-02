Eric Zemmour avait expliqué ne pas vouloir changer sa communication malgré la montée de l'homme politique à Nice Matin. Mais après ces événements, cela va changer : "Depuis qu'ils ont cassé la porte, on a pris la décision d'enlever toute la publicité Eric Zemmour à l'extérieur. On gardera que celle à l'intérieur, ça veut dire les magazines, les affiches, tout le reste. Mais de toute façon, on ne peut pas continuer comme ça parce que ça devient violent, c'est dangereux pour l'équipe", a expliqué Francesco Borgia à l'équipe de BFM TV.

L'homme politique a partagé sur Twitter son «soutien à (s)on homonyme contre la racaille.»