Avant même que les résultats des élections européennes ne soient définitifs, les groupes politiques du Parlement européen préparent déjà le coup "d’après".

Les tractations sont déjà en cours pour former une majorité dans l’hémicycle afin de se répartir les postes (présidence, vice-présidences, présidences de commissions parlementaires, de délégations…) mais aussi pour rassembler le quorum d’au moins 376 députés nécessaire pour élire un candidat à la présidence de la Commission proposé par les leaders des États membres, et soutenir le programme de travail de celle-ci. Les résultats des élections européennes font que le jeu est plus ouvert que jamais.

1) Parlement européen politiquement plus diversifié cherche majorité élargie

Ce n’est pas une surprise, mais ça n’en reste pas moins un bouleversement : pour la première fois depuis 1979, les conservateurs et les socialistes ne disposent plus, ensemble, de la majorité des sièges au Parlement européen. Les premiers ont remporté près de 24 % des sièges, les seconds un peu moins de 20 %. Certes, le Parti populaire européen et l’Alliance des socialistes et démocrates (S&D) restent les deux plus grandes formations de l’hémicycle, avec respectivement 180 et 145 sièges (sur un total de 751) au dernier décompte, mais l’un comme l’autre a perdu près de quarante sièges.

(...)