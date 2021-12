Des pluies importantes frappent le Sud-Ouest depuis jeudi, faisant déborder des cours d'eau, alors qu'un intense épisode neigeux touche les Pyrénées et l'Est du pays. Ce vendredi 10 décembre au matin, Météo France a placé 11 départements français en vigilance orange.

Au total, dans les Pyrénées-Atlantiques, il est tombé en seulement 12 heures l’équivalent de deux à trois semaines de pluie.

Ces épisodes pluvieux vont continuer ces prochaines heures. Selon Météo France, les précipitations vont se poursuivre sur le pourtour pyrénéen, se prolongeant jusqu’à samedi matin. Les intensités seront modérées, parfois assez fortes la nuit prochaine et vendredi matin​.

Risque d'avalanche

Plus au nord, dans les Alpes et dans les Pyrénées, les avalanches menacent. Dans les Pyrénées, "bien que le pic avalancheux soit passé, l’infiltration lente de la pluie déjà tombée dans les manteaux épais, peut encore produire des avalanches de neige humide, de grande à très grande taille, y compris entre 1.500 et 2.000 m où il neige actuellement", note Météo France. Dans les Alpes, les avalanches deviendront de plus en plus nombreuses et progressivement plus volumineuses, sous les précipitations les plus intenses.