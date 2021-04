Le "tableau le plus cher du monde" est-il vraiment de Léonard de Vinci ? De nouvelles révélations sèment le doute

Monde

afp

Le "tableau le plus cher au monde", le "Salvator Mundi", acquis pour 450 millions de dollars pour le compte du prince saoudien Mohammed Ben Salmane, serait probablement de l'atelier de Léonard de Vinci et non du maître, selon un documentaire bientôt diffusé en France.