Les résidents des maisons de repos (Ehpad en France) vivent de plus en plus mal le confinement imposé pour des raisons sanitaires.

Au travers d'un reportage diffusé lundi soir su France 2, Jeanne, 97 ans, a livré un témoignage pour le moins bouleversant et qui émeut la France entière depuis sa diffusion. Face à la caméra, elle ne cache pas sa tristesse. Enfermée dans sa chambre, elle demande à pouvoir discuter avec sa voisine: "Elle n'a pas le virus et moi non plus! On ne peut même pas se voir pour discuter!" Jeanne poursuit ensuite avec un soupçon de colère. "Je suis enfermée toute la journée là-dedans (ndlr : sa chambre), ce n'est pas une vie à 97 ans!"

La nonagénaire explique ensuite se forcer à manger, “parce que mes enfants rouspètent”, elle qui a perdu l’appétit du fait de la solitude. “Ils me disent ‘Maman, tiens le coup jusqu’au bout’” lâche-t-elle, les larmes aux yeux.

Fort heureusement, grâce au soutien des soignants qui ont fait pression dans ce sens sur leur direction, les visites vont reprendre dans son établissement.