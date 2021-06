Le texte avait été adopté en mai par un Sénat et une chambre des représentants de cet Etat du sud des Etats-Unis, dominés par les républicains. La nouvelle législation permet à toute personne âgée de 21 ans ou plus et n'étant pas visée par une interdiction de détenir une arme à feu d'en porter une en public sans permis. Elle doit entrer en vigueur le 1er septembre.

Le texte considère que les constitutions des Etats-Unis et du Texas autorisent les citoyens à porter une arme à feu et que, par conséquent, il devrait y avoir moins d'obstacles en la matière. Le gouverneur Greg Abbott compte présider une cérémonie de promulgation du texte jeudi, d'après le journal Texas Tribune.

Il avait fait savoir qu'il promulguerait la loi si le texte était voté par les deux chambres. "C'est quelque chose qu'une vingtaine d'autres Etats ont adopté et il est temps que le Texas l'adopte aussi", avait-il déclaré en avril sur la radio locale WBAP.

La représentante Vikki Goodwin avait demandé lundi au gouverneur d'opposer son veto à la loi après la fusillade dans la capitale texane Austin ayant fait un mort et treize blessés la semaine dernière. "Nous devons intervenir pour briser ce cercle vicieux", a-t-elle indiqué.