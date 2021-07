Les routes allemandes, italiennes, autrichiennes et suisses seront également fortement fréquentées et afficheront la couleur rouge. Avec plus de mille kilomètres de bouchons par jour, les routes de France ont été très encombrées ces derniers week-ends. Le VAB s'attend à ce qu'il en soit de même le samedi 24 juillet. "Dès sept heures du matin, les premiers embouteillages se formeront", a indiqué l'organisation de mobilité. Une forte affluence est attendue, notamment dans la vallée du Rhône en direction du sud et sur l'A10 entre Paris et Bordeaux. Le VAB prévoit également un trafic important au niveau du Tunnel du Mont-Blanc en direction de l'Italie. De plus, les vacances scolaires commencent dans le sud des Pays-Bas, ce qui aura un impact non seulement sur les routes belges, mais aussi sur les autoroutes françaises.

Les vacances scolaires commencent également en Suisse et en Autriche. Le VAB s'attend donc, à l'instar des week-ends précédents, à un trafic intense en direction de l'Italie. En Allemagne, les vacances scolaires commencent dans les Länder de Berlin, Brandebourg et Saxe. Les autoroutes autour de Berlin et de Hambourg notamment sont des goulots d'étranglement majeurs.

Le dimanche sera normalement plus calme sur les routes. Cependant, le VAB a constaté, même le dimanche, la formation de longs embouteillages au niveau tunnel du Gothard en Suisse où, dimanche dernier, le temps d'attente a atteint une heure. La présence de travaux de l'autre côté du tunnel, sur l'A9 près de Chiasso, participe à l'allongement des files.

L'organisation de mobilité conseille aux automobilistes belges de ne pas quitter leur domicile avant 21 heures le vendredi et 12 heures le samedi. Il n'y aura pas de bouchons dimanche, sauf sur l'A10 entre Paris et Bordeaux, sur l'A7 entre Lyon et Orange, du côté français du tunnel du Mont-Blanc et du côté suisse du tunnel du Gothard. Les voyageurs en direction de la Belgique ne devraient pas connaitre d'embarras de circulation le vendredi et le dimanche, sauf au retour de l'Allemagne vendredi. Il est conseillé aux voyageurs du samedi de ne pas prendre la route en direction de notre pays avant 15h00.