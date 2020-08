Selon le New York Times, Donald Trump souhaiterait que son visage soit ajouté sur le Mont Rushmore, ce célèbre édifice où apparaissent les visages des présidents les plus marquants de l'histoire des USA: George Washington, Thomas Jefferson, Théodore Roosevelt et Abraham Lincoln.

Kristi Noeim, la gouverneure de Dakota du Sud, a d'ailleurs raconté une petite anecdote à ce sujet: " Il a dit: 'Kristi, viens ici. Serre-moi la main', alors je lui ai serré la main, et j'ai dit:' Monsieur le Président, vous devriez venir en Dakota du Sud un jour. Nous avons le mont Rushmore. ' Et il me dit: "Sais-tu que c'est mon rêve d'avoir mon visage sur le mont Rushmore? " .

Sur Twitter Trump a qualifié l'info de "fake news" tout en ajoutant que: "Si on se base sur toutes les choses qui ont été réalisées au cours des trois premières années, probablement plus que tout autre président, ça me semble être une bonne idée”.

Trump a d'ailleurs profité de l'occasion pour partager une photo où on le voit comme cinquième visage du Mont Rushmore.