Rien de plus normal, car il était âgé de 31 ans. Ce qui pose problème dans cette mort, c'est la façon dont le zoo français s'est débarrassé du corps de l'animal. Selon France Bleu Lorraine , le parc animalier aurait tenté d'évacuer le cadavre de l'ours polaire dans "un site spécialisé pour le traitement des déchets ménagers".

Au moment de la mort d'Olaf, on était en plein coeur de l'été et la température était proche des 30 degrés. Le zoo d'Amnéville voulait faire partir la dépouille le plus rapidement possible. Un camion a donc été préparé pour transporter Olaf vers l'endroit prévu, à Aboncourt. Mais sur place, les employés du site de retraitement des déchets ont été assez surpris. "Il faisait une chaleur à crever. Avec les salariés du site, on ne voulait pas le vider" , a raconté un conducteur du camion. L'ours Olaf était en train de se décomposer. Ils ont alors décidé de renvoyer le cadavre au zoo d'Amnéville.

Et là-bas, un employé du parc a expliqué comment ils avaient dû se débarrasser du corps : "On a tronçonné Olaf". "Même si c'est un animal, ça fait mal", a ajouté ce même travailleur.

Pour le zoo d'Amnéville, cette affaire ne va pas arranger les choses. Depuis quelques temps, le parc est au centre de l'attention médiatique. En cause, une enquête de France Bleu Lorraine, de nouveau, qui a épinglé le 5 décembre des dysfonctionnements dans la gestion du zoo français. D'après le site d'information, des dizaines de salariés et ex-salariés ont dénoncé des pratiques étranges au sein du parc animalier : des employés inscrits sur une liste noire, des vidanges dans la nature, des animaux enterrés ou encore des salaires non déclarés.

Sur Facebook, le zoo d'Amnéville a réagi vendredi à la "tempête médiatique" qui les vise en affirmant qu'un communiqué allait être publié dans les jours à venir.