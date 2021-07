Légère collision entre deux avions à l'aéroport de Dubaï

Monde

AFP

Deux avions des compagnies aériennes Gulf Air et Flydubai sont entrés jeudi en légère collision, sans faire de victime, sur le tarmac de l'aéroport de Dubaï, l'un des plus fréquentés au monde, ont indiqué l'aéroport et les compagnies.