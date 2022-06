Emmanuel Macron a exhorté les Français à "donner une majorité solide" au pays au nom de "l'intérêt supérieur de la Nation", mardi depuis l'aéroport d'Orly où il s'envolait pour la Roumanie et la Moldavie.

En campagne d'entre-deux tours des élections législatives, le président français Emmanuel Macron s'est exprimé depuis Orly, avant de monter dans l'avion pour la Roumanie, et a réclamé une majorité "solide" au nom de "l'intérêt supérieur de la Nation". "J'entends les inquiétudes, les difficultés et je respecte chaque voix et sensibilités (…) je veux vous convaincre de donner dimanche une majorité solide au pays", a-t-il dit.:

Face à l'abstention, Macron a également appelé les Français à un "sursaut républicain". "Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République", a-t-il ajouté.

A noter que le président français a également ciblé Jean-Luc Mélenchon, dont la coalition Nupes talonne le camp macroniste avant d'aborder le deuxième tour. Il a demandé aux Français de ne pas "ajouter au désordre mondial le désordre français".

"Nous sommes à l'heure des choix et les grands choix ne se font jamais par l'abstention. J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain", a-t-il ajouté sur le tarmac de l'aéroport, estimant que "dimanche aucune voix ne doit manquer à la République".