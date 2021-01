• La lutte contre le Covid-19

Il l’a répété tout au long de sa campagne, Joe Biden fera de la gestion de la pandémie sa priorité. La crise dévastatrice du Covid-19 a fait plus de 400.000 morts aux États-Unis. Rappelons que son prédécesseur à la Maison Blanche n’a jamais été favorable à rendre le port du masque obligatoire dans les transports, les supermarchés, sur le lieu de travail, ou encore dans les centres-villes. Les citoyens américains que vous voyez masqués le font donc spontanément. Biden l’a rappelé encore hier soir, lors de son ultime discours en tant que candidat élu : il tient à faire pression sur tous les gouverneurs et les autorités fédérales du pays pour que le masque soit obligatoire durant ses cent premiers jours de son mandat. En voilà une bonne idée.

Côté vaccin, Biden va poursuivre l’énorme dispositif « Warp Speed » mis en place par Donald Trump depuis ce lundi, dont plusieurs millions de doses Pzifer et Moderna (les deux autorisés dans le pays) devraient être injectées dans les dix prochains jours. L’administration Trump avait promis que 20 millions d’Américaines et d’Américains seraient vaccinés d’ici la fin 2020, un peu plus de 4.2 millions le sont à l’heure actuelle. Le duo Biden-Harris a donc encore du pain sur la planche.

• Les violences policières

Depuis la mort filmée et diffusée de l’afro-américain George Floyd en mai dernier, les tensions entre la police et les citoyens (notamment les minorités) se sont fortement dégradées. Un des grands chantiers de Biden sera d’apaiser la vague de protestation nationale envers les forces de police, en condamnant plus fermement les bavures et autres actes discriminatoires et/ou violents. Un objectif qui semble difficile à atteindre tant la fracture sociale est profonde aux États-Unis. Et les quatre années de Donald Trump à la tête du pays ne facilitent pas les choses, puisque durant son mandat, ce dernier n’a fait qu’encenser la police et ses agissements, parfois même sur le ton de la provocation.

Les récents débordements, devant et à l’intérieur du Capitole de Washington, ont alimentent ce climat d’insécurité qui pèse sur les USA, et sur les épaules de son nouveau président.