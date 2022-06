Les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays de l'UE ont décidé jeudi de suivre l'avis de la Commission et d'accorder à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de pays candidats à l'adhésion. Cette décision politique, qui devra encore être formalisée, a été prise lors du sommet organisé à Bruxelles.

Le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a annoncé la nouvelle, attendue, sur Twitter.

Dans les minutes qui ont suivi, le président du Conseil européen Charles Michel l'a confirmée. Il s'agit d'un "moment historique", a ajouté le Belge. Ce jour "marque une étape cruciale de votre chemin vers l'UE".

La Géorgie, qui avait officiellement demandé l'adhésion le même jour que la Moldavie, aura elle aussi le statut de candidat quand certaines priorités auront été réglées, a ajouté Charles Michel. Le Conseil européen "reconnait sa perspective européenne".

Un "signal très fort vis-à-vis de la Russie", selon Macron

La décision prise jeudi par les Vingt-Sept est un "signal très fort vis-à-vis de la Russie", a estimé le président français Emmanuel Macron. M. Macron, dont le pays assure la présidence semestrielle du Conseil de l'UE, a salué "un geste politique" de "l'Europe forte et unie", lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

"Nous avons avancé à pas de géant", a estimé le président français.

"Tout cela, nous le devons au peuple ukrainien qui se bat pour défendre nos valeurs, leur souveraineté, leur intégrité territoriale, nous le devons aussi à la Moldavie compte tenu de sa situation politique, des déstabilisations qu'elle subit et de la générosité dont elle a su faire preuve", a poursuivi Emmanuel Macron.

"Le processus qui s'engage sera exigeant", a-t-il prévenu.

Par ailleurs, les chefs de l'Etat et de gouvernement de l'UE ont accordé "une perspective européenne" à la Géorgie, qui devra encore réaliser des réformes avant d'obtenir ce statut.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est félicitée d'"un moment majeur, d'un très bon jour pour l'Europe".

Cette décision "nous renforce tous", "elle renforce l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie face à l'agression russe", a-t-elle jugé.