Le 8 août 1969, à 11 h 35, le photographe écossais Iain Macmillan prenait une photo qui allait devenir l’une des pochettes les plus célèbres de l’histoire du rock, celle des Beatles (avec Paul McCartney pieds nus, ce qui a alimenté bien des rumeurs sur son décès) traversant Abbey Road. Pour marquer l’événement, plusieurs centaines de fans ont rejoué la scène sur le passage classé monument historique anglais depuis 2010.

Cet anniversaire, qui n’est pas celui de la sortie de l’album puisque celui-ci a été commercialisé le 26 septembre 1969, a aussi donné lieu à une excellente nouvelle pour le public féru des Fab Four. Une nouvelle édition d’Abbey Road paraîtra le 27 septembre, soit 50 ans et un jour après l’original. Elle contiendra les 17 titres originaux Something">remixés par Giles Martin, le fils de George Martin qui était aux manettes à l’époque. S’y ajouteront 23 morceaux tirés des sessions d’enregistrement de l’album, dont du matériel jamais rendu public auparavant. Peut-être y trouvera-t-on la trace de la toute dernière fois où Paul McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Star ont joué ensemble en studio ?

C’était le 20 août 1969. Ce jour-là, dans les studios d’Abbey Road, à Londres, ils ont enregistré "I Want You (She’s So Heavy)". Après 7 minutes et 44 secondes, la messe était dite et chacun est reparti de son côté même si Let It Be paraîtra l’année suivante alors qu’il a essentiellement été mis en boîte en janvier 1969.