Portrait d’une princesse discrète qui fit partie d’une famille royale régnante avant de s’effacer et de devenir dans l’ombre la plus fidèle amie et confidente de sa sœur la reine Sophie d’Espagne.

La monarchie grecque fondée par le roi Georges I, né prince de Danemark, en 1863 a connu en un siècle bien des soubresauts jusqu’à la proclamation de la république en 1973. Abdications, puis montée sur le trône, la saga des rois de Grèce mériterait un article particulier.

Lors de la seconde Guerre mondiale, la famille royale fait le choix de l’exil suite à l’invasion nazie. Après une halte en Egypte, c’est au Cap en Afrique du Sud que le prince héritier Paul et sa famille s’installent. Paul (1901-1964) est l’héritier de son frère le roi Georges II (1890-1947). Il a épousé à Athènes la princesse Frederika de Hanovre. Le couple a deux enfants : Sophie (1938) et Constantin (1940).

Leur troisième enfant la princesse Irène voit le jour au Cap au cours de cet exil. Son parrain n’est autre que Jan Smuts, Premier ministre de l’Union sud-africaine. Suite à un référendum organisé au sortir de la guerre, la famille royale rentre au pays en 1946. La Grèce est alors en proie à une guerre civile.

À la mort inopinée du roi Georges II le 1er avril 1947, Paul devient roi. C’est un souverain qui se veut proche de son peuple. Il multiplie avec son épouse la reine Frederika et leurs trois enfants les déplacements dans les différentes régions même les plus reculées, parfois même à dos d’âne. La reine et les princesses portent régulièrement les costumes folkloriques régionaux. Le couple royal a réussi à créer un foyer très heureux et uni. La famille ne vit pas au Palais royal (aujourd’hui palais présidentiel) à Athènes mais au sein du complexe royal de Tatoi au cœur d’une grande pinède. La demeure royale est davantage une maison bourgeoise.

Si la reine Frederika ne lésine pas sur l’apparat et sur le port de joyaux lors des dîners de gala, la vie quotidienne est en revanche très simple. Mai 1962, la princesse Sophie se marie devant tout le Gotha avec Juan Carlos qui est alors prétendant au trône d’Espagne. Sa sœur Irène alors âgée de 20 ans, fait partie de ses demoiselles d’honneur. Irène est une jeune femme très souriante, proche de ses parents et de sa fratrie. On imagine pour elle un prétendant au sein d’une famille royale régnante européenne à brève échéance.

Le 6 mars 1964, le roi Paul s’éteint brutalement après une opération de l’estomac. C’est un coup terrible pour la famille. Le jeune Constantin qui n’a que 23 ans, se retrouve propulsé prématurément sur le trône. Il est alors fiancé à la princesse Anne-Marie de Danemark, fille du roi Frederik. Ce dernier a mis comme condition que la jeune princesse ait fêté ses 18 ans pour que le mariage puisse être célébré. La reine Frederika décide d’écourter la période de deuil afin de maintenir la date du mariage prévu en septembre.

À nouveau, la princesse Irène côtoie pendant les trois jours de réjouissances à Athènes de potentiels prétendants. Elle est alors l’héritière du trône jusqu’à la naissance de ses neveux Alexia et Paul. Les étés se passent en famille la villa Mon repos sur l’île de Corfou. Sophie d’Espagne revient régulièrement en Grèce avec ses filles les infantes Elena et Cristina. La princesse Irène se plaît à jouer la tante gâteau.

Le 21 avril 1967, un coup d’État renverse le gouvernement. Le roi Constantin entend jouer la montre et la stratégie afin de provoquer un contre coup d’état qui échoue, lui vaut l’animosité populaire et la condamnation de la communauté internationale. C’est par une froide nuit de décembre que le roi Constantin, la reine Anne-Marie, la reine mère Frederika, la princesse Alexia, le prince Paul et la princesse Irène quittent Athènes pour Rome. Irène fait le choix de rester auprès de sa mère qui subi depuis la mort de son époux une campagne de vives critiques dans la presse et l’opinion publique, qui lui reprochent de se mêler des affaires de l’État.

Les deux femmes s’installent à Madras en Inde où elles passent une grande partie de l’année. Elles reviennent en Europe pour être auprès de Sophie à Madrid, et de Constantin qui s’est finalement établi à Londres. La princesse qui parle outre le grec, l’anglais, l’allemand, le français et l’espagnol, a étudié la philosophie et l’architecture. Elle s’est ensuite spécialisée dans l’étude comparative des religions.

Côté cœur, on ne lui a jamais connu de relation sentimentale. Tout au plus, a-t-on laissé entendre qu’elle s’était éprise de Jésus Aguirre, un ancien jésuite, intellectuel et auteur espagnol mais celui-ci épousa à la surprise générale la duchesse d’Albe, veuve, en 1978.

La famille royale grecque est à nouveau la bienvenue au pays. Son frère Constantin s’est installé entre Athènes et Porto Heli. Avec sa sœur Sophie, elle retourne régulièrement en Grèce même si sa base est depuis plus de 20 ans Madrid. Elle occupe un studio au sein du Palais de la Zarzuela. Elle accompagne ponctuellement sa sœur lors de concerts.

Irène de Grèce se définit elle-même comme la tante un peu pot-de-colle par la force des choses. Elle est surtout l’amie et la plus proche confidente de la reine Sophie. Alors que l’opinion publique ignorait tout de la réalité de la vie conjugale des souverains espagnols, Irène fut l’épaule consolatrice de sa sœur avec qui elle passe des séjours au printemps et en été au Palais de Marivent à Palma de Majorque.

Peu soucieuse de son apparence vestimentaire, la princesse est toujours habillée "à l’aise" avec de larges pantalons et des tuniques qui sont presque sa marque de fabrique. Une princesse dont la destinée fut réorientée en raison de la chute de la monarchie grecque et qui fit le choix de se consacrer aux autres.