Les Afro-Américains sont davantage touchés par le coronavirus dans certaines régions du pays, a rapporté mardi le New York Times (NYT). Dans l'État de Louisiane, environ 70% des patients décédés sont afro-américains, alors que seulement un tiers de la population est noire. Les experts expliquent cela notamment à cause de la précarité dans laquelle vit une partie de la population aux Etats-Unis.

Les scientifiques affirment que plusieurs facteurs semblent jouer un rôle dans cette situation. Par exemple, une partie de la population afro-américaine est moins susceptible de bénéficier d'une protection sociale et est donc davantage sujette à des problèmes de santé. De plus, les personnes en situation de précarité, dont une partie de la communauté afro-américaine, ont souvent des emplois qui ne permettent pas de rester chez eux. "Lorsque vous sortez et voyez qui travaille encore en dehors de son domicile, ces données ne sont pas si surprenantes", regrette un chercheur cité dans le journal.

Selon le NYT, des statistiques comparables à la Louisiane ont été enregistrées ailleurs. À Chicago, dans l'Illinois, 72% des patients décédés sont noirs, tandis que les Afro-Américains représentent moins d'un tiers de la population. Le maire Lori Lightfoot parle de "chiffres choquants".

Dans de nombreux endroits aux États-Unis, aucune information n'a cependant encore été publiée sur la couleur de la peau des patients atteints de coronavirus. Il est donc difficile de se faire une idée de la situation nationale, selon le quotidien.