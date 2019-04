Pour beaucoup de Sri-Lankais, les attentats du dimanche de Pâques ont réveillé les terribles souvenirs de la violence des années noires de la guerre civile, qui a pris fin il y a juste dix ans.

"Maintenant, nous avons peur de toucher les sacs-poubelle en plastique noir. La série d’explosions hier nous a remis en mémoire le temps où nous avions peur de prendre des bus ou des trains à cause des colis piégés", témoigne Malathi Wickrama, une balayeuse municipale de la capitale Colombo.

Le conflit, qui avait vu s’affronter pendant plus de trente ans la majorité cinghalaise et la rébellion indépendantiste tamoule, a coûté la vie à plus de 100 000 personnes entre 1972 et 2009, selon les estimations des Nations unies.

À l’époque, les attentats à la bombe étaient courants et donnaient des sueurs froides aux habitants lorsqu’ils marchaient dans la rue ou empruntaient les transports en commun. L’île, meurtrie dimanche par une série d’attentats suicides dans des hôtels de luxe et des églises, n’avait pas connu un tel déchaînement de violence depuis.

Alors que l’état d’urgence a été proclamé ce lundi à partir de minuit (18 h 30 GMT) au nom de la "sécurité publique", les habitants de Colombo, sous le choc, commençaient peu à peu à redescendre dans les rues de la capitale, où la sécurité a été renforcée.

Les écoles et la Bourse sont demeurées fermées mais certaines boutiques ont ouvert leurs portes. Les transports publics fonctionnaient.