La situation australienne est historique : jamais, les incendies n’avaient détruit autant le pays-continent. Plus de six millions d’hectares sont partis en fumée alors que l’été australien ne fait que débuter.

Face au désastre, l’aide internationale commence seulement à se mettre en place. Il faut préciser que les autorités australiennes n’en avaient pas vraiment demandé jusqu’ici. Ce week-end, la France, via le président Emmanuel Macron, a proposé son soutien au pays dévasté par le feu. Les Etats-Unis et le Canada en ont déjà fait de même.

Chez nous, l’appel lancé ce week-end sur Facebook par le président du SLFP Pompiers, Eric Labourdette, n’est pas passé inaperçu. En quelques heures, la pétition partagée pour que nos pompiers se rendent sur place, compte déjà des centaines de signatures. “Je reçois des appels de partout. Des pompiers volontaires qui veulent aider chacun à leur manière. Cet élan de solidarité est incroyable. Mais nous attendons à présent une réponse de nos autorités. Et pour le moment, c’est le silence absolu”, déplore Eric Labourdette.

Envoyer une équipe B-Fast sur place ? Impossible nous dit-on du côté des Affaires Etrangères, tant que l’Australie ne sollicite pas cette aide. Et à propos de B-Fast, la DH apprend que l’aile “sauvetage et déblaiement à l’étranger”, n’existerait plus depuis ce 31 décembre 2019 !

Sur les réseaux sociaux toujours, nombreux sont les Belges qui expriment leur souhait d’aider la population australienne. Ils veulent notamment aussi aider les animaux en danger sur place, dont les koalas, menacés de disparition définitive.

Des koalas pour lesquels l’inquiétude des Belges se fait également sentir chez WWF. “Nous avons effectivement reçu de nombreuses sollicitations de personnes qui voudraient intervenir, financièrement notamment. WWF Australie récolte des dons sur place pour une unité de soins intensifs dédiés aux koalas et pour la plantation d’eucalyptus. WWF Belgique a donc décidé de lancer un compte chez nous, afin de pouvoir aider sur place. Cela se fait en concertation avec les autres pays et la récolte de fonds en Belgique devrait être possible dans les prochaines heures”, nous annonce la porte-parole de WWF, Jessica Nibelle.

A la Croix Rouge, on songe également à ouvrir un compte belge afin que les donateurs puissent bénéficier de déductions fiscales. “Cela doit se faire dans les prochaines heures”, précise Nancy Ferroni.

Côté gouvernement en revanche, nous n’obtenons aucune réponse.