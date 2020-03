La quarantaine continue pour les Belges bloqués à Tenerife.

C’est un séjour bien spécial qui continue à l’hôtel H10 Costa Adeje Palace de Tenerife pour les Belges bloqués sur place à cause du coronavirus. La date du retour est toujours fixée au 10 mars, soit après deux semaines de confinement, mais la tension est palpable au sein de l’hôtel. " La situation est toujours la même. On prend notre température deux fois par jour, on doit porter des masques et on est obligés de se laver les mains en entrant et en sortant du restaurant ", explique Fabienne, originaire de la région namuroise.

(..)