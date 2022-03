L’Antonov An-225 Mriya, signifant "désir ardent vers un objectif" ou "rêve" était l’avion le plus lourd au monde, hexaréacteur, long de 84 mètres, une envergure de 88,4 mètres, une hauteur au niveau de la dérive de 18,1 mètres, un train d’atterrissage de 32 roues et capable de transporter des charges volumineuses pesant jusqu’à 250 tonnes.

Le seul exemplaire achevé de l’Antonov 225 prit l’air pour la première fois à Kiev le 21 décembre 1988. Par après, au cours d’un vol de 3 heures 30, le 22 mars 1989, il battit 106 records du monde dont : celui de la masse maximale au décollage avec 508.200 kg, de la charge utile avec 156.300 kg et de l’altitude maximale avec charge en atteignant 12.340 mètres.

Cet appareil aux six réacteurs et aux 32 roues (quatre sur le train avant et 28 sous son ventre) détient toujours 242 records dans le secteur de l’aviation, dont celui de la plus importante charge totale emportée (247 tonnes) et celui de la plus lourde pièce d’un seul tenant transportée, le 17 août 2009 entre Francfort-Hahn et Erevan (un générateur de 174 tonnes soit un total de 187,6 tonnes avec le châssis spécial qui l’accompagnait).

(...)