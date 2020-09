Joe Bieden, l'adversaire de Donald Trump pour la présidentielle américaine, devait donner un court discours du côté de l'Etat du Delaware où il habite. A cette occasion, il avait attaqué son opposant en le taxant de "pyromane du climat".

A ses côtés, sa femme était également présente. Elle l'a rejoint aux urnes ce lundi et a fait mouche avec une paire de cuissardes singulière. Sur les côtés, le mot VOTE y était inscrit en grand et en argenté. Cette paire était estimée à 650 dollars et portait clairement l'espoir de voir le peuple américain aller aux urnes pour faire tomber Donald Trump de son poste.

Joe Biden défiera le milliardaire le 3 novembre dans des élections qui s'annoncent aussi passionnantes qu'indécises.