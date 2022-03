Les appels aux dons à destination du peuple ukrainien fleurissent en ligne depuis l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe. Mais, comme cela avait déjà lors des inondations en Belgique en été 2021, les arnaqueurs en ligne sévissent déjà en appelant à des transferts de fonds.

On retrouve ainsi un phénomène courant, le phishing. Cette technique consiste à tromper un internaute pour l’inciter à communiquer des données personnelles, comme ses données bancaires. Selon Bitdefender, une entreprise de cybersécurité qui a publié une étude de ce phénomène en ligne, plusieurs milliers d’emails frauduleux réclamant des fonds en vue d’une "relocalisation urgente depuis l’Ukraine " ont atteint les boîtes de réception d’internautes en Europe, en Asie et aux États-Unis, dès le 24 février au soir. 91 % de ces emails frauduleux auraient été envoyés à partir d’adresses IP situées aux Pays-Bas. Souvent, le message prétendument envoyé par un Ukrainien réclamant une aide pour fuir le pays.

Certains pirates ont également réussi à usurper les comptes d’utilisateurs ukrainiens sur les réseaux sociaux. À partir de ceux-ci, ils ont envoyé des messages à leurs proches leur demandant de l’argent pour acheter de la nourriture ou tout simplement pour s’échapper du pays.

Par ailleurs, Bitdefender a repéré la création de faux sites se faisant passer pour des organisations d’aide humanitaire et qui proposent des collectes de fonds. Souvent, le paiement se fait par cryptomonnaie, car l’anonymat du malfrat est préservé, ou par PayPal. Sauf que, comme le souligne Le Figaro, les citoyens ukrainiens ne peuvent pas recevoir d’argent du service PayPal.

Et puis il y a TikTok et ses "live" mensongers. Un exemple, relevé par le média Vice ? Une sirène retentit et le drapeau de l’Ukraine est disposé sur la photo de profil du compte. Des pleurs se font entendre derrière le portable, qui filme depuis une fenêtre des bâtiments plongés dans l’obscurité. Sauf qu’il est 11 heures du matin…

Avec des dizaines de milliers de spectateurs, ces comptes ne sont pas diffusés pour recueillir des abonnés mais principalement pour récupérer le plus d’argent possible de cette crise. Il est tout à fait possible d’envoyer de l’argent sur TikTok que le réseau social préfère appeler "cadeau". Le principe consiste en un premier versement pour convertir son argent en Coins, la monnaie virtuelle de Tiktok, que l’on peut ensuite redistribuer à ses créateurs.

Toujours selon Vice, sur la section "LIVE" de Tiktok, 8 directs sur 10 sont en ce moment sur l’Ukraine et prétendent être enregistrés depuis le pays. La plupart sont bidon. Les vidéos passent en boucle avec un "SOS" collé à la fenêtre. Images émouvantes, d’Ukrainiens qui fuient par exemple, sont là pour réclamer des dons sous forme de "cadeaux", comme la plateforme préfère les appeler. Un stratagème qui a permis à certains d’engranger des centaines d’euros en à peine quelques heures.

"Vérifier si vous pouvez trouver les mêmes diffusées dans ces vidéos sur d’autres chaînes", conseille le SPF Économie. " Vérifiez l’identification de l’entreprise qui fait appel aux dons (dénomination, numéro d’entreprise, adresse, coordonnées de contact). Ces informations sont-elles aisément disponibles ? Consultez le site officiel de l’entreprise qui fait appel aux dons. Retrouvez-vous cet appel aux dons ? Dans la mesure du possible, utilisez de préférence le site officiel pour effectuer vos dons. Contrôlez l’ancienneté du compte qui a lancé l’appel aux dons. Existe-t-il depuis longtemps ou seulement depuis quelques jours ? Certains canaux de communication utilisent des logos pour confirmer l’authenticité d’un profil. Est-ce le cas sur ce média et sur ce profil ?"

Vous avez remarqué une publication suspecte ou vous êtes tombé dans le piège ? Introduisez un signalement sur le Point de contact du SPF…