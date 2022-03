"Porteurs de la mémoire des victimes du nazisme, les signataires de cet appel dénoncent l'utilisation des mots 'dénazification' et 'génocide' pour justifier l'attaque contre l'Ukraine", écrivent-ils dans un texte transmis mercredi à l'AFP. "Nous sommes légitimes à faire valoir le poids de tragédie qu'ils recouvrent. Nous ne pouvons accepter que ces mots soient ainsi galvaudés", poursuivent-ils.

Cet "appel du monde mémoriel de la déportation" est signé par des dirigeants des comités internationaux des camps d'Auschwitz, Buchenwald-Dora, Dachau, Mauthausen, Natzweiler-Struthof, Neuengamme, Sachsenhausen et Ravensbrück, qui représentent d'anciens déportés ou leurs descendants.

Le président russe Vladimir Poutine avait justifié la semaine dernière le lancement d'une opération militaire en Ukraine par l'objectif de défendre les séparatistes de l'est du pays, et "démilitariser et dénazifier" son voisin pro-occidental. Il avait dénoncé une fois encore un "génocide" orchestré par l'Ukraine dans le Donbass (est).

"Nous condamnons la guerre menée contre l'Ukraine qui met en danger l'existence même de ce pays et la paix en Europe. Cette attaque militaire constitue une violation manifeste du droit international", écrivent les comités des anciens camps nazis. Ils se disent "convaincus que tout conflit géopolitique peut être résolu à la table des négociations si toutes les parties font preuve de raison et d'humanité".