Trois roquettes de type Grad ont été tirées depuis le secteur des fermes de Chebaa", non loin de la frontière israélienne, a indiqué la même source. Des obus israéliens ont été ensuite tirés en direction du Liban, selon cette source.

Selon l'armée israélienne, qui évoque six roquettes, celles-ci n'auraient pas traversé la frontière, mais l'armée aurait riposté à celles-ci en visant le Liban voisin.

Joe Biden annonce qu'il va de nouveau parler avec Benjamin Netanyahu lundi

Le président américain Joe Biden a annoncé lundi qu'il échangerait dans la journée avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au sujet de l'escalade de violences en cours, alors que le Hamas et Israël semblent indifférents aux appels à la désescalade. "Je vais parler avec le Premier ministre dans une heure et j'aurai plus de choses à dire après cet échange", a déclaré M. Biden, interrogé sur la possibilité de lancer un appel à un cessez-le-feu.

Les Etats-Unis se sont opposés lundi, pour la troisième fois en une semaine, à l'adoption d'une déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU sur le conflit israélo-palestinien, qui appelait à "une cessation des violences" et à "la protection des civils, notamment les enfants", selon des diplomates.

De son côté, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a appelé lundi Israël et les Palestiniens à "protéger les civils et particulièrement les enfants", réaffirmant que l'Etat hébreu avait, "en tant que démocratie", un "devoir particulier" en la matière. "Nous allons continuer à mener une diplomatie active pour mettre fin à ce cycle de violence" et "nous sommes prêts à apporter notre soutien si les parties veulent parvenir à un cessez-le-feu", a-t-il déclaré lors d'une visite à Copenhague, assurant multiplier les contacts "en coulisses".

Il a une nouvelle fois apporté le soutien des Etats-Unis au droit d'Israël "à se défendre", estimant qu'il n'y avait "aucune équivalence possible entre un groupe terroriste qui tire des roquettes de manière aveugle contre des civils et un pays qui se défend contre ces attaques".

"Nous appelons donc le Hamas et les autres groupes à Gaza à mettre immédiatement fin aux attaques de roquettes", a insisté le secrétaire d'Etat lors d'une conférence de presse avec son homologue danois Jeppe Kofod.

Pour autant, "Israël en tant que démocratie a un devoir supplémentaire pour faire tout son possible pour éviter des victimes civiles", a-t-il plaidé.

Cela concerne selon Antony Blinken notamment les journalistes, après la frappe israélienne qui a détruit samedi à Gaza un immeuble abritant des médias internationaux.

Le secrétaire d'Etat a redit "l'inquiétude" de Washington au sujet de la protection des médias, sans aller jusqu'à condamner la frappe de l'Etat hébreu.

Il a révélé que les Etats-Unis avaient "demandé" à Israël de leur fournir des "précisions supplémentaires sur la justification" de ce raid.

Très prudent, il a affirmé ne pas avoir personnellement vu d'éventuelles informations partagées par les autorités israéliennes, et ne s'est donc pas prononcé sur la légitimité de la frappe. "Plus globalement, cela dit, et c'est vraiment crucial, Israël a une responsabilité particulière au sujet de la protection des civils pendant qu'il se défend, et cela inclut absolument les journalistes", a-t-il dit.

Antony Blinken s'est aussi défendu d'avoir fait obstruction au Conseil de sécurité de l'ONU pour faire adopter une déclaration appelant à la fin des hostilités, mais a laissé entendre qu'il considérait qu'un tel texte en ce moment n'était pas de nature à favoriser une désescalade.