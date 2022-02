Les corps de quatre personnes qui se trouvaient à bord d'un petit avion qui s'est abimé dans un lac en Islande le 3 février dernier ont été retrouvés. Leurs proches ont identifié les corps des défunts, selon la chaîne RUV.

Ils ont été retrouvés ce jeudi dans le lac Thingvallavatn à l'est de Reykjavik à l'aide d'un robot.

L'avion a disparu sans laisser de trace il y a une semaine jeudi dernier. Le rapport indique que les trois touristes étrangers et un pilote islandais effectuaient une visite touristique.

L'identité des victimes confirmée

Les trois touristes en question travaillaient pour la marque de vêtements belge Suspicious Antwerp. "C’est avec une énorme tristesse que nous devons vous annoncer que les occupants de l’avion étaient un employé de Suspicious Antwerp, deux créateurs de contenus et un pilote islandais", a écrit dimanche le community manager de l’entreprise anversoise sur Instagram, avant d’apporter son soutien aux proches des victimes et de remercier les équipes islandaises de secouristes.

Le premier est le Néerlandais Tim Alings, responsable marketing de Suspicious. Les deux autres victimes sont le jeune skateur et influenceur américain Josh Neuman et l'aventurier et influenceur belge Nicola Bellavia. Ce dernier, un Lasnois de 32 ans, comptait des dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux où il partageait ses aventures et ses anecdotes de voyage.

Des centaines de secouristes ont participé aux recherches, avant de réussir à localiser l'avion dans le lac le week-end dernier.