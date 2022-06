Raquel Garrido et Alexis Corbière, proches de Mélenchon et tout juste élue et réélu députés La France insoumise lors des législatives, sont accusés par le Point ce mercredi d'employer une femme de ménage sans titre de séjour depuis un an.

D'après l'hebdomadaire, une Algérienne de 36 ans, aurait été contrôlée par la police le mois dernier alors qu'elle promenait les enfants du couple. Cette dernière serait arrivée en France en 2008 avec un visa étudiant, et n'est désormais plus en situation régulière. N'étant qu'en possession d'un passeport algérien, la jeune femme aurait déclaré aux policiers qu'elle travaillait "jour et nuit à la fois au domicile des deux parlementaires à Bagnolet mais également dans un logement parisien où leurs enfants sont pris en charge afin d'être scolarisés dans la capitale".

Toujours selon le Point, Raquel Garrido et Alexis Corbière lui auraient promis une régularisation de ses papiers si Jean-Luc Mélenchon était élu président ou accédait à Matignon. D'après des messages consultés par le journal, Raquel Garrido aurait promis "150 euros pour la semaine, on verra le reste après", à cette femme qui lui demandait un salaire. L'Insoumise aurait aussi écrit :"Je te dis de rester, tu restes, si ça te va pas, y'en a plein dans ton cas qui veulent travailler, mais tu peux oublier tes papiers" et autre "On te met un toit sur la tête, on te fait travailler donc soit t'es reconnaissante, soit je prends quelqu'un d'autre maintenant stop"

"Calomnies"

Le couple a réagi dans la journée, par voie de communiqué. "Article du Point : Tout est faux !", réfutent-ils avec force. Ils accusent le média de publier "un ramassis de mensonges" et rappellent que le journaliste Aziz Zemouri, à l’origine de l'article, a déjà été condamné pour diffamation.

Ils nient employer une dame de ménage "algérienne de 36 ans ne disposant pas de papiers", disposer d'un logement à Paris et scolariser leurs enfants à Paris, ainsi qu'avoir "promis des papiers à cette personne" et avoir "eu des échanges par mails et SMS" avec elle. Ils annoncent avoir chargé leur avocat de "riposter judiciairement à cette attaque".