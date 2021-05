C'est la raison des tensions qui secouent l'Europe depuis plus d'une semaine : l'arrestation, à bord d'un avion Ryanair, du journaliste et opposant biélorusse Roman Protassevitch, par le gouvernement de Loukachenko.

Le régime bélarus, massivement contesté, ne cesse d'accroître depuis de nombreux mois la répression sur ses opposants. Au point d'avoir commis, dans le ciel européen, ce que d'aucuns appellent un acte de piraterie.

Le jeune homme de 26 ans, toujours emprisonné, risque la peine de mort. The European Newspaper Publishers Association (ENPA), a lancé une campagne de soutien au journaliste. L'association, dont fait partie IPM (la maison-mère de La Libre Belgique, La DH et Les Éditions de l’Avenir) condamne l'arrestation de Roman Protassevitch, "un acte criminel", écrit-t-elle dans un communiqué. Elle qualifie le président de Loukachenko de dictateur, ayant commis une "attaque brutale contre la valeur fondamentale de la démocratie, partagée par tous les Européens, la liberté d'expression et contre la liberté de la presse".

"Un dictateur sur notre continent emprisonne les journalistes et écrase les libertés. En détournant un vol d'une compagnie aérienne européenne entre deux capitales de l'UE pour capturer un journaliste d'opposition, le régime de Biélorussie a commis une attaque brutale contre des valeurs fondamentales de la démocratie, partagées par tous les Européens : la liberté d'expression et contre la liberté de la presse.Nous condamnons fermement cet acte criminel contre une liberté reconnue à chaque citoyen dans toute constitution d'un pays démocratique. Nous appelons les dirigeants de l'Union européenne à faire preuve de la plus grande fermeté envers un régime qui n'hésite pas à recourir à la piraterie pour porter atteinte aux libertés essentielles, même en dehors de ses frontières."

Par ailleurs, l'ENPA enjoint "tous les éditeurs de la presse européenne, sous toutes ses formes, et tous les journalistes travaillant en Europe à se mobiliser pour défendre ensemble la liberté d'expression et la liberté de la presse."

"L'enlèvement et le traitement indigne d'un journaliste nous menacent tous, en solidarité avec Roman Protassevitch, dont nous exigeons la libération immédiate."

Les lecteurs de La DH peuvent participer à cet appel en partageant le visuel ci-dessous.