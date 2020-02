En prévision de la tempête Ciara qui s'apprête à balayer plusieurs pays européens, le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a décidé de dispenser les élèves de la fréquentation des cours lundi dans les écoles fondamentales, lycées publics et centres de compétences, a indiqué l'exécutif dans un communiqué publié dimanche.



Le niveau de vigilance a été relevé au Luxembourg ce dimanche matin. L'état d'alerte est passé d'orange à rouge entre 01h00 et 09h00 lundi matin, MeteoLux annonçant des vents de plus de 120 km/h dans la nuit de dimanche à lundi. En conséquence, le ministère luxembourgeois de l'Education nationale a décidé de dispenser les élèves de la fréquentation des cours lundi. "Les écoles, lycées et centres de compétences resteront ouverts pour assurer un service d'accueil à l'intention des élèves qui s'y rendront", précisent toutefois les autorités luxembourgeoises.



En Belgique, l'Institut royal météorologique a émis une alerte orange aux vents violents, sur tout le pays entre ce dimanche 10h00 et lundi 23h00, avec des pics de rafales pouvant atteindre de 100 jusque 130 km/h ou plus. Un avertissement jaune aux fortes marées a par ailleurs été lancé pour l'après-midi de lundi à la Côte et dans les provinces de Flandre orientale et d'Anvers.