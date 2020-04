Les Emirats arabes unis ont officiellement demandé le report d'un an de l'Exposition universelle de 2020, qui devait débuter en octobre à Dubaï, en raison de la pandémie de Covid-19, a indiqué samedi le Bureau international des Expositions (BIE).

"Après consultations du BIE, des pays participants et des autres parties prenantes, les Emirats arabes unis proposent que l'Expo 2020 Dubaï se déroule du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022", a précisé le BIE, basé à Paris, dans un communiqué.

La cité-Etat de Dubaï --qui a dépensé des milliards pour organiser cette foire internationale et comptait sur sa tenue pour attirer quelque 25 millions de touristes et stimuler son économie-- devait accueillir l'Exposition universelle à partir du 20 octobre 2020.

Selon le communiqué, les Emirats ont demandé une autorisation pour continuer d'utiliser "Expo 2020 Dubaï" comme nom officiel de l'événement.

Le BIE a indiqué qu'il tiendrait une réunion en visioconférence le 21 avril pour "étudier les options pour un changement de dates".

Cette demande de la part du gouvernement des Emirats arabes unis fait suite à une réunion d'un collège réunissant le BIE, les organisateurs et des représentants de pays participants sur les "conséquences de la propagation de la pandémie de Covid-19", selon le texte.

"De nombreux pays ont été touchés de manière significative par le Covid-19 et ont par conséquence exprimé le besoin de reporter l'Expo 2020 de Dubaï d'un an", avait déclaré lundi la directrice générale de l'événement, Reem Al-Hashemy.

"Les Emirats et l'Expo 2020 Dubaï ont écouté. Et dans un esprit de solidarité et d'unité, nous avons soutenu la proposition d'explorer un report d'un an", avait-t-elle ajouté.

Toute décision définitive sur un changement de dates "ne peut être prise que par un vote de la majorité des deux tiers des Etats membres", a cependant ajouté le BIE.

Ces dernières semaines, Dubaï --dont l'économie ne dépend pas du pétrole mais du tourisme, du commerce, de l'immobilier ou encore de la finance-- a déjà été contrainte d'annuler une série d'événements en raison de la pandémie, faisant s'accumuler les craintes de difficultés économiques importantes à venir.

A ce jour, les Emirats ont officiellement enregistré plus de 1.500 cas de contamination et dix décès. Les autorités ont imposé à la population des mesures de confinement assorties d'un couvre-feu nocturne.