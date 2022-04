Les enquêtes pour "viols sur mineurs" visant Gérard Louvin et son mari classées sans suite

Monde

AFP

Les deux enquêtes pour "viols sur mineurs" visant le producteur Gérard Louvin et son mari Daniel Moyne ont été classées en janvier par le parquet de Paris, dans le premier cas pour cause de prescription et dans le second pour "infraction insuffisamment caractérisée".