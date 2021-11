"Plus tôt aujourd'hui, la Russie a conduit de façon irresponsable un test destructeur de missile antisatellite à ascension directe à l'encontre de l'un de ses propres satellites", a déclaré Ned Price, porte-parole du département d'Etat américain, qualifiant le comportement de Moscou de "dangereux et irresponsable".

Selon lui, cette action a "généré plus de 1.500 de débris orbitaux traçables, et des centaines de milliers de morceaux plus petits de débris orbitaux qui menacent désormais les intérêts de toutes les nations".

Sans vouloir se prononcer sur d'éventuelles mesures de rétorsion, il a dit que les Etats-Unis "feraient clairement entendre qu'ils ne toléreraient pas ce genre d'activité".

Ce tir de missile "montre clairement que les affirmations de la Russie selon lesquelles elle s'oppose à la militarisation de l'espace sont fallacieuses et hypocrites", a-t-il ajouté.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a de son côté déclaré que "l'inquiétude immédiate concern(ait) les débris, qui flottent maintenant et pourraient devenir un danger y compris pour la Station spatiale internationale".

"Nous regardons de près le type de moyens que la Russie semble vouloir développer", a-t-il ajouté.

Lundi matin, les sept astronautes présents à bord de l'ISS avaient dû se réfugier dans leurs vaisseaux amarrés à la station afin de se préparer à une évacuation éventuelle.

Poutine qualifie de "provocation" des exercices américains en mer Noire

De son côté, le président russe Vladimir Poutine a qualifié lundi de "provocation" des exercices militaires menés par Washington et l'Otan en mer Noire, lors d'un entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron, selon le Kremlin. Lors de sa conversation avec M. Macron, M. Poutine "a attiré l'attention sur la nature provocatrice des exercices de grande ampleur menés par les États-Unis et certains de ses alliés en mer Noire, qui renforcent les tensions entre la Russie et l'Otan", a dit le Kremlin dans un communiqué.

Le président russe semblait faire référence à la participation de plusieurs navires militaires américains à des exercices en mer Noire que Moscou avait affirmé, la semaine dernière, "surveiller" et que M. Poutine avait qualifiés de "sérieux défi".

Sa dernière charge intervient dans un contexte de crispations croissantes autour du conflit en Ukraine, pays riverain de la mer Noire.

La situation dans cette région est très tendue depuis l'annexion en 2014 par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée. Depuis plus de sept ans, l'Ukraine est en conflit avec des séparatistes prorusses dans l'Est de son territoire.

Les tensions sont montées d'un cran ces derniers jours, les États-Unis et l'Union européenne exprimant leur inquiétude face à un récent déploiement de troupes russes à la frontière de ce pays riverain de la mer Noire.