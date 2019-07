Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a adressé dimanche, au nom de son pays et de son gouvernement, ses félicitations et meilleurs voeux aux Belges pour la Fête nationale. "Alors que le 75ieme anniversaire de la Bataille des Ardennes approche, nous nous souvenons des énormes sacrifices que les Américains et les Belges ont consentis pour garantir un monde libre et prospère", écrit Mike Pompeo dans un communiqué transmis par l'ambassade américaine en Belgique.

"Nos investissements mutuels dans la sécurité collective, nos liens économiques étroits, et notre support commun des valeurs démocratiques ont préservé la paix pour laquelle nous avons combattu il y a plus de sept décennies. Cette alliance durable entre nos deux pays continuera alors que nous coopérons face aux défis qui se présentent aujourd'hui", poursuit-il.

Les Etats-Unis "souhaitent à tous les Belges une heureuse Fête Nationale et une année pleine de succès".