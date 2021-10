Selon le Syndicat normand des fabricants de camemberts (SNFC), les ventes de mozzarella ont dépassé celles du célèbre camembert en septembre dernier.

"Pour la première fois en France, la courbe des ventes de camembert, en baisse régulière de 3% par an, est passée en dessous de celle des ventes de mozzarella qui connaît, elle, une croissance annuelle de 5%", explique le président Fabrice Collier au Figaro. "Depuis le début de l'année jusqu'au 11 septembre on a vendu 29.230 tonnes de camemberts en France contre 33.170 tonnes de mozzarella".

Il faut dire que les Français consomment généralement du camembert au restaurant ou lors de repas à domicile plus traditionnels alors que la mozzarella s'accommode dans de nombreux plats faciles à faire et plus tendances. L'usage de ces deux fromages à pâte molle n'est donc pas le même. "Le premier est plus un fromage de plateau, alors que le second est un fromage de cuisine", ajoute le président du SNFC.



Pour autant, Fabrice Collier se dit inquiet pour l'avenir du camembert. "Dans les années 80, on produisait en France 180.000 tonnes de camembert dont une partie était exportée, soit deux fois plus qu'aujourd'hui. Avec l'interdiction de toute référence à la Normandie pour les camemberts pasteurisés, nous sommes particulièrement inquiets pour le futur de la filière".