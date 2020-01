La DH a pris contact avec trois expatriés belges en Australie. Ils témoignent de l'ampleur des incendies qui ravagent le pays depuis des semaines.

"L’impact moral est grand : on se sent tous concernés"

À la tête du Courrier Australien, un journal en ligne basé à Sydney, François Vantomme est un Belge expatrié en Australie. "Nous sommes en plein centre et nous avons subi quelques fumées, des odeurs permanentes de barbecues, un ciel qui reste gris mais tout cela n’est rien à côté de ce que vivent les victimes de ces incendies. L’impact moral est grand : on se sent tous concernés parce que toutes ces régions qui ont brûlé, tous les Australiens les connaissent. On est dans le pays du camping ici".

(...)