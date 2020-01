Une explosion a secoué la métropole texane Houston, aux Etats-Unis, vendredi matin.

Des patrouilles de police ont bloqué les rues à proximité du bâtiment touché, indique la police de la ville sur Twitter. L'explosion s'est produite vers 04h25 du matin (11h25 HB) et a touché un bâtiment situé sur la Gessner Road dans le nord-ouest de la ville, provoquant d'importants nuages de fumée, ont rapporté des médias américains. L'explosion a été ressentie sur des kilomètres, selon le média américain ABC13. De la fumée et des débris étaient visibles sur des photos qui circulent en ligne.

La cause de l'explosion n'est pas encore connue mais elle a causé un incendie et un gros tas de débris, toujours selon ABC13. Les riverains doivent garder portes et fenêtres closes. Au moins une personne avait été transportée à l'hôpital, selon les pompiers.

"Nous vous informerons de la cause éventuelle de l'explosion dès que nous aurons des informations concrètes", a annoncé Samuel Pena, le chef des pompiers de Houston, sur Twitter.

"Ca a fait éclater toutes les fenêtres de notre maison, fait sauter toutes les portes de garage par ici... et plus près de l'explosion, les toits et les murs ont sauté, nous ne savons pas ce que c'est", a confié Mark Brady, un habitant de Houston, à la chaîne locale