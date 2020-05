A quoi ressembleront les cours d'école belges durant les récréations ? En plus d'être plus vides que d'habitude, elles pourraient fendre le cœur des parents et des enseignants en deux. Surtout si elle ressemble à celle de l'école française de Tourcoing...

Alors que le déconfinement se déroule progressivement en France, quelques enfants ont fait le retour à l'école ce mardi 12 mai. Dans une commune voisine de Roubaix (dans le Nord), la cour d'école est devenue tristement célèbre après qu'un journaliste de BFM-TV/RMC ait immortalisé les enfants en train de jouer lors de la récréation. Ces quelques clichés, postés sur son compte Twitter, ont fait le tour de la toile en seulement quelques heures, suscitant consternation et émotion.

On peut apercevoir des classes vides, des enfants assis par terre sur des croix tracées au sol, des grands carrés dessinés dans la cour de récréation que les élèves ne doivent pas dépasser... Bref, il est impossible pour les enfants de jouer ensemble.

Le correspondant de la chaîne d'info française a toutefois précisé: "Pour faire respecter les distances, tout en profitant des récrés, l’équipe pédagogique a dessiné des carrés au sol pour les + petits. Les enfants jouent, dansent, sautent, rient ensemble... mais depuis ce carré. De ce qu’on a vu, ils ne le vivent pas comme une punition. Les photos sont marquantes et la plupart des réactions sur Twitter témoignent d’une même émotion, celle d’une école qui ne correspond pas à ce que l’on connaît, mais les enfants ce matin n’étaient pas malheureux", a-t-il écrit.

Au vu des nombreuses réactions à sa publication, le journaliste a encore ajouté: "Et si ces photos nous attristent, imaginez ce que ressentent les enseignants... "Ça me fait mal au cœur, vous n’imaginez pas" me disait une instit’".