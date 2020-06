Ce mardi 16 juin se déroulait une manifestation pour les soignants en France.

Présent sur place, le journaliste de Brut, Rémy Buisine, a filmé une scène qui a choqué les internautes: l'arrestation très musclée d'une infirmière. Dans un tweet, le journaliste écrit "une femme en blouse blanche, tirée par les cheveux, durant une interpellation, finira évacuée le visage en sang durant la manifestation aux Invalides. Elle réclamera à plusieurs reprises sa Ventoline."

En France, les soignants sont sortis en bloc: au moins 4.000 manifestants à Bordeaux et 3.500 à Marseille (selon la police), entre 2.600 et 5.000 (selon les syndicats) à Montpellier, 1.500 à 3.000 à Caen, 1.300 à 3.000 à Rennes, 800 à 1.500 à Orléans, mais aussi plusieurs milliers à Paris et Lyon comme l'ont constaté des journalistes de l'AFP.